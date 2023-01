Boniek szczerze o kandydaturze Papszuna na trenera Polaków. Odniósł się do trenera Rakowa, dobitne słowa

Zbigniew Boniek postanowił odnieść się do informacji łączych Marka Papszuna z reprezentacją Polski. Mimo że szkoleniowiec Rakowa Częstochowa zdaje się być jednym z większych kandydatów do objęcia posady po Czesławie Michniewiczu, tak zdaniem byłego prezesa PZPN, powierzenie funkcji szkoleniowca Papszunowi byłoby złym rozwiązaniem. Swoimi spostrzeżeniami Boniek podzielił się w programie "Prawda Futbolu".

Zbigniew Boniek szczerze o kandydaturze Papszuna. Padły jasne słowa, nie jest zwolennikiem tego rozwiązania

- Uważam, że Papszun to bardzo ciekawa kandydatura, ale za pięć, sześć, siedem lat. Jeśli go wybiorą, to na pewno grałby trójką w obronie, bo to lubi. Nie zapomnijmy jednak, że nie będzie mógł robić tego co w Rakowie. Reprezentacji nie trenujesz, ale przygotowujesz mentalnie i grasz mecz. Dostajesz produkt, nie masz obozu przygotowawczego - komentował Boniek w "Prawdzie Futbolu".

Zdaniem Bońka, deklaracje Papszuna względem gotowości objęcia reprezentacji Polski są dobre, ale sam trener ma przed sobą jeszcze wiele do udowodnienia.

-Papszun mówi, że jest gotowy? Ok, ale przez ostatnie dwa lata w jego życiu tak dużo się nie zdarzyło, bo wciąż jest trenerem Rakowa, który bardzo dobrze gra i może zdobędzie mistrzostwo. Życzę trenerowi Papszunowi, żeby awansował do fazy grupowej europejskich pucharów. Wtedy inaczej by się na niego patrzyło - mówi Boniek.