Bułka nie do ugryzienia przez rywali. Polski bramkarz bohaterem meczu w Pucharze Francji [WIDEO]

Takiej katastrofy Roberta Lewandowskiego nie było od dawna. Gigantyczna sensacja. To musi zaboleć

Serce podeszło nam do gardła, gdy Jakub Błaszczykowski zaczął mówić o zmarłej mamie. Nie powstrzymał emocji po wielkim wyróżnieniu

Co za słowa

Marina Łuczenko przypadkiem pokazała swój stosunek do wiary. Ten symbol nie budzi żadnych wątpliwości

Religia to ważna sprawa

Rywalem zespołu wicelidera Ligue 1 było drugoligowe Auxerre. Mimo atutu własnego boiska drużyna z Nicei nie była w stanie udowodnić swojej przewagi w normalnym czasie gry. Po 90 minutach było 0:0 i wtedy do akcji przystąpił Bułka. W trzeciej serii jedenastek uderzenie piłkarza Auxerre trafiło w słupek, a piłka po odbiciu się od klatki piersiowej Polaka wyszła w pole. W kolejnej serii Bułka znakomicie obronił strzał Ado Onoawu.

Reprezentant Brazylii bliski przejścia do PSG. Niewyobrażalna kwota transferu, to rzuca na kolana

Japończyk po tym strzale skrył twarz w dłoniach a polski bramkarz wykonał taniec radości. Po chwili jego kolega z drużyny Gaëtan Laborde strzelił pewnie do siatki i Nicea rozstrzygnęła mecz w rzutach karnych 4:2. Warto dodać, że w tym meczu Bułka po raz dwunasty zachował czyste konto bramkowe w tym sezonie. Wcześniej zrobił to aż jedenaście razy w 17. rozegranych meczach ligowych. Bułka obronił w nich dwa rzuty karne. W Ligue 1 Nicea zajmuje drugie miejsce, tracąc 5 pkt do Paris Saint-Germain. W minionym roku Bułka zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu przeciwko Łotwie.

Kamil Grosicki zaskoczył tymi słowami. Mówi o swoim wieku i ewentualnym transferze: To byłby rekord Ekstraklasy