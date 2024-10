Byłeś na meczu Polska - Chorwacja? Znajdź siebie na trybunach w naszej galerii ZDJĘĆ!

Okropieństwo, co dzieje się teraz u Pawła Dawidowicza! Potworny lincz po meczu z Chorwacją! Niewyobrażalna skala

Trener Henryk Kasperczak ocenił mecz z Chorwacją. Odniósł się do występu Dawidowicza, dosadnie nazwał gole stracone przez Polaków

Mecz 4. kolejki Ligi Narodów UEFA między Polską a Chorwacją był prawdziwą karuzelą emocji. Polacy zaczęli świetnie, bo już w 5. minucie wyszli na prowadzenie. Niestety, między 19. a 26. minutą dali sobie strzelić aż... trzy gole i Chorwaci zdawali się kontrolować przebieg spotkania! Przed końcem pierwszej połowy nadzieję w serca Polaków wlał Nicola Zalewski golem kontaktowym, a mogło być nawet jeszcze lepiej, bo chwilę później Kamiński zmarnował sytuację sam na sam! W drugiej połowie Chorwaci mieli jeszcze też swoje okazje, ale gola nie zdobyli. Zdobył go natomiast pięknym strzałem zza pola karnego Sebastian Szymański, który zaczyna grać na miarę swoich umiejętności i oczekiwań. Niestety, choć od 76. minuty Polacy grali w przewadze, to więcej bramek już nie zdobyli, stąd można mówić o niedosycie, choć powrót z 1:3 na 3:3 to też warta docenienia rzecz.

Przez cały mecz naszych zawodników z trybun dopingowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Choć fragmentami głośniejsi okazywali się kibice gości, to pod koniec spotkania, gdy Biało-Czerwoni sunęli z kolejnymi atakami, PGE Narodowy ożywił się bardziej i to wsparcie było nieco mocniejsze.