Jan Tomaszewski surowo ocenia Probierza i kadrowiczów po meczach z Portugalią i Chorwacją. Specjalne łączenie z legendą

Jan Tomaszewski komentuje październikowe mecze Polaków

O ile spotkanie z Portugalią kompletnie nie wyszło reprezentacji Polski i to rywale dyktowali warunki gry przez niemalże całe spotkanie, kontrolując wynik i przebieg meczu, tak w spotkaniu z Chorwacją piłkarze prowadzeni przez Michała Probierza mieli swoje dobre momenty. Pierwsze minuty i prowadzenie, a także późniejsza pogoń za Chorwatami i wywalczenie cennego remisu dają rozchwiany obraz polskich piłkarzy. Fatalne błędy w obronie i strata trzech bramek w sześć minut, a także katastrofalny występ Pawła Dawidowicza sprawiły, że Jan Tomaszewski nie miał litości dla polskiego defensora, na gorąco komentując to, co działo się na murawie PGE Narodowego. Kilkanaście godzin po spotkaniu, już na chłodno, legendarny bramkarz reprezentacji Polski znów pochyli się nad sytuacją biało-czerwonych, podczas specjalnego łączenia na żywo z "Super Expressem".

Porażka i remis w październikowych meczach kadry. Tomaszewski ocenia Probierza i kadrowiczów

Ostatnie dwa spotkania, z niezwykle silnymi rywalami, przyniosły wiele materiałów do analizy i oceny tego, jak obecnie wygląda reprezentacja Polski, a także praca Michała Probierza, który pracuje na stanowisku selekcjonera już ponad rok. Jan Tomaszewski często przypomina o tym, że potrafi wytknąć nawet najmniejsze błędy piłkarzom i tym razem biało-czerwoni również mogą nasłuchać się o swoje grze.

