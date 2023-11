Były członek kadry wygarnął brutalną prawdę Robertowi Lewandowskiemu. Druzgocąca diagnoza jego charakteru, nie pozostawił pola do dyskusji

Robert Lewandowski to bezdyskusyjnie lider kadry pod względem sportowym. Napastnik nierzadko ratował swoich kolegów z opresji i zdobywał wiele cennych bramek w ważnych spotkaniach. Mimo wszystko grono krytyków zawodnika rosło. Najgorętszą dyskusję wywołuje ostatnio pytanie, czy Lewandowski wciąż powinien być kapitanem reprezentacji. Wielu kibiców uważa, że w tej roli piłkarz się nie spełnia i powinno dojść do zmiany. Pod adresem 35-latka pada sporo zarzutów, a głównym jest to, że nie potrafi mentalnie pociągnąć za sobą kadry.

Dosadna ocena Lewandowskiego. Chodzi o rolę kapitana

Teraz krytycy Lewandowskiego mogą mieć jeszcze większe argumenty do negatywnych opinii o zawodniku. Dosadnie o kapitanie wypowiedział się były psycholog kadry, Damian Salwin. - Ja u Roberta nie widziałem czegoś takiego, co dawałoby mu możliwości do wpływania właśnie na procesy grupowe na boisku i poza nim. Na każdym zgrupowaniu spotykałem się z nim, mogłem go poznać. Z drugiej strony widziałem, jaka presja na nim ciąży, ale to tyczy się wszystkich osób, które są wybitne. Wystarczyło, że nie strzelił gola w jednym czy dwóch meczach, żeby pojawiały się opinie o „zablokowaniu Lewandowskiego”. Będąc przy nim, zrozumiałem cały ten ciężar, jaki nosi ze sobą. O tym trzeba pamiętać. Ale odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, myślę, że jeśli chodzi o lidera i kapitana, trzeba innego zestawu umiejętności, niż Robert posiada - powiedział psycholog w rozmowie z portalem Weszlo.com.

Salwin, który pracował w kadrze za czasów Jerzego Brzęczka wypowiedział się również o zawodnikach nie grających już w kadrze. - Reprezentacja, która wcześniej odnosiła świetne rezultaty z Adamem Nawałką, była złożona z konkretnych zawodników w konkretnej hierarchii. To akurat mogę powiedzieć: takimi bardzo silnymi osobowościami z wpływem na grupę byli Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski i Kamil Glik. Potem zastępowali ich kolejni, aż do teraz. I jedni sprawdzali się w roli liderów lepiej, drudzy gorzej - ocenił.