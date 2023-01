Były kadrowicz Roger Guerreiro o legendzie futbolu. "Rekord Pelego długo nie zostanie pobity"

Przemysław Frankowski odżył po mundialu i czaruje we Francji. To miało wpływ na formę kadrowicza

Brazylia straciła swój symbol, a futbol króla

Informacja o jego śmierci wstrząsnęła piłkarskim środowiskiem. Pele został pochowany 3 stycznia. - Naturalnie docierały do nas informacje o jego zmaganiu z chorobą nowotworową i gdzieś w podświadomości powoli docierało do nas, że to może niedługo nastąpić - opowiadał Roger Guerreiro na naszych łamach. - Natomiast każdy chciał odwlec ten moment jak najdalej w przyszłość, być może niektórzy dość naiwnie liczyli na jego powrót do zdrowia. Kiedy ze szpitala docierały kolejne smutne informacje tak naprawdę czekaliśmy na najgorsze, ale już sama informacja o śmierci była dla nas czymś bardzo smutnym. Brazylia straciła swój symbol, a futbol króla - tłumaczył piłkarz, który wystąpił w 25 meczach reprezentacji Polski i strzelił cztery gole, w tym na EURO 2008.

Czy Mbappe dogoni Pelego?

Roger Guerreiro uważa, że trudno będzie się komuś zbliżyć do osiągnięć legend futbolu. Pele trzy razy był mistrzem świata - jako jedyny piłkarz w historii. - Mamy w Brazylii dwóch mundialowych rekordzistów - wyjawił. - Mario Zagalo sięgał po tytuł mistrza w roli zawodnika, później jako trener i asystent szkoleniowca, jednak to Pele jako jedyny w historii zdobył trzy tytuły mistrza świata jako zawodnik. Czy Mbappe dogoni Pele? Ma 24 lata, jest mistrzem i wicemistrzem golu, królem strzelców mundialu. Natomiast trzeba podkreślić jedną kwestię. Pele nie wygrałby trzy razy tytułu, gdyby nie miał wokół siebie genialnych partnerów. To samo tyczy się dzisiaj Mbappe. Poza tym Kylian musiałby jeszcze wygrać dwa turnieje, a to oznacza trwania na szczycie przez przynajmniej osiem kolejnych lat. Jest to oczywiście możliwe do wykonania, ale przykład Pele i jego długiego rekordu pokazuje, że trudno będzie to komukolwiek osiągnąć - stwierdził były polski kadrowicz na łamach naszego portalu.