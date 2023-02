i Autor: Cyfrasport Fernando Santos

Nuno Gomes o selekcjonerze polskiej kadry

Były podopieczny Fernando Santosa nie ma wątpliwości. "Rozumie jak funkcjonuje szatnia"

Fernando Santos powoli aklimatyzuje się w Polsce. Po przyjeździe do Warszawy rozglądał się za mieszkaniem dla siebie, a następne dni spędzi na oglądaniu meczów ekstraklasy. Będzie w Gdańsku, w Płocku i stolicy. Planuje także wyjazd do Hiszpanii i Włoch. Jego były podopieczny Nuno Gomes w niedawnej rozmowie z naszym portalem zastanawiał się, co może zaoferować ten szkoleniowiec polskiemu futbolowi.