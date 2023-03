Były reprezentant Polski przejechał się po Janie Bendarku. Zero hamulców, "zatrzymał się w rozwoju"

Boniek szczerze o braku Krychowiaka w kadrze. Powiedział, co o tym sądzi, jasne stanowisko!

Występy Jana Bednarka w spotkaniach reprezentacji Polski w meczach przeciwko Czechom i Albanii wywołały duże emocje wśród kibiców reprezentacji Polski, którzy mówiąc dyplomatycznie, mają bardzo mieszane uczucia. W mocnych słowach o grze obrońcy Southampton powiedział za to były kadrowicz, Jacek Ziober, który w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w mocnych słowach skomentował grę piłkarza i stwierdził, że jego zdaniem zawodnik "zatrzymał się w rozwoju".

Jan Bednarek skrytykowany przez byłego reprezentanta Polski. Padły wyjątkowo mocne słowa

Jak powiedział Ziober, jego zdaniem piłkarz reprezentacji Polski zupełnie się nie rozwija i o ile miał o nim dobre zdanie, gdy ten wchodził dopiero do reprezentacji Polski, tak teraz widzi, że w swoim pierwszym osądzie się pomylił.

- On w tym wieku powinien się już bawić piłką. Czyli z racji bogatego doświadczenia doskonale wiedzieć, jak się ustawiać, jak dyrygować kolegami, jak im podpowiadać. A on w reprezentacji wciąż jest piłkarzem niemym (...) Kiedy wchodził do kadry, bardzo chwaliłem tego chłopaka, bo myślałem, że będzie zawodnikiem w stylu Gorgonia. Pomyliłem się. Bednarek zatrzymał się w rozwoju - stwierdził Ziober w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".