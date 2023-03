Były reprezentant Polski zabrał głos na temat powołań! Nie gryzł się w język w sprawie Krychowiaka, szczere słowa

Eliminacje mistrzostw Europy zbliżają się wielkimi krokami. Wszystkie oczy kibiców będą zwrócone na reprezentacje Polski, ponieważ na ławce trenerskiej pojawi się debiutujący Fernando Santos w roli selekcjonera. Portugalczyk został następcą Czesława Michniewicza, z którym PZPN nie przedłużył kontraktu i wraz z 31 grudnia współpraca dobiegła końca. W styczniu został przedstawiony nowy szkoleniowiec, doświadczony 68-latek, mający na swoim koncie m.in. wygranie mistrzostw Europy z Portugalią. Santos z pewnością już poinformował zawodników, kto może się szykować na najbliższe spotkania, na pewno powołania otrzymają tacy piłkarze jak: Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny oraz Piotr Zieliński. Niewykluczone, że pojawią się także nowe twarze na zgrupowaniu.

Były reprezentant Polski radzi nowemu selekcjonerowi! Marcin Baszczyński wprost o Grzegorzu Krychowiaku

Marcin Baszczyński, ekspert "Canal +" w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" podał nazwiska piłkarzy z Ekstraklasy, którzy mogą liczyć na powołanie Santosa. - Patrząc na Legię, myślę o Maiku Nawrockim, Bartoszu Kapustce. Nieoczywistym wyborem mógłby być Patryk Dziczek, który jest w bardzo dobrej formie, mimo faktu, że Piast jest w dolnych rejonach tabeli - przekazał były reprezentant Polski.

W temacie ewentualnego zastąpienia Grzegorza Krychowiaka, Baszczyński wskazał na Radosława Murawskiego, który zdaniem 45-latka jest najlepszym rozwiązaniem na pozycji 33-latka. Nie zabrakło także wypowiedzi o powołaniach z Ekstraklasy. - Oczywiście fajnie by było, gdyby tych piłkarzy z Ekstraklasy było jak najwięcej, ale myślę, że selekcjoner skupi się na tym, co tu i teraz, będzie chciał zmontować to, co najmocniejsze, a nie bawić się w eksperymenty - zakończył Baszczyński.

Reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz w eliminacjach mistrzostw Europy 24 marca z Czechami, trzy dni później "Biało-Czerwoni" będą podejmować Albanię.