Cezary Kucharski o mocnym kandydacie na selekcjonera: Będzie mógł powiedzieć Lewandowskiemu, że on też strzelał Realowi Madryt

Cezary Kucharski to były reprezentant Polski, a potem prężny menedżer. Choć to on pomógł Robertowi Lewandowskiemu wypłynąć na szerokie wody, to dziś obaj panowie są na wojennej ścieżce. Ich sądowy konflikt zdaje się nie mieć końca. Kucharski obserwuje również to, co dzieje się wokół reprezentacji Polski. O swoich przemyśleniach Kucharski porozmawiał z "Super Expressem". Na kogo postawił? Marka Papszuna, Michała Probierza czy Jana Urbana?

- Każdy z nich byłby dobrym selekcjonerem. Bardzo trudny wybór przed Cezarym Kuleszą i PZPN-em, bo każdy ma swoje plusy i minusy. Gdybym był na miejscu Kuleszy, to miałbym ból głowy, bo dla mnie to są podobne kandydatury. Być może z racji tego, że największe doświadczenie ma Urban, może byłby w tym momencie ciut przed tą dwójką. To jest moja ocena. Dodatkowo ważne jest to, że Urban był świetnym piłkarzem, może zawsze powiedzieć do Lewandowskiego, że też strzelał gole Realowi. Ma swoją piłkarską historię. Podsumowując: ex-aequo z lekkim wskazaniem na Urbana - powiedział nam Cezary Kucharski.

Jan Tomaszewski ostro o Lewandowskim!