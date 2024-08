Co dalej z przyszłością Szczęsnego? Media podają nagłą wiadomość, wyjawiono plany piłkarza!

Michał Probierz z pewnością tego podczas finałów EURO nie odpuści, powiedział to jasno. „Nikogo pytać się nie będę”

Sytuacja Wojciecha Szczęsnego w Juventusie Turyn jest daleka pozazdroszczenia. Bramkarz reprezentacji Polski nie gra w klubie i jest wystawiony na specjalnej liście do sprzedaży. Okazuje się, że piłkarz ma swój plan na to, jak zaradzić sobie z sytuacją. Media podają szczegóły!

Wojciech Szczęsny ma mieć plan na swoją przyszłosć. Podjął decyzję, co robić dalej

Włoskie media spekulowały różnoraką przyszłość dla bramkarza reprezentacji Polski. Z jednej strony mówiono, że polski piłkarz może przejść do drużyny z ligi Arabii Saudyjskiej, albo zakończyć karierę. Takim doniesieniom ze strony Włochom przeczy dziennikarz "WP. SportoweFakty", Piotr Koźmiński. Zdaniem polskiego dziennikarza, Szczęsny nie zamierza przechodzić do klubów z saudyjskiej ekstraklasy, mimo że te byłyby w stanie zapewnić mu duże pieniądze. Prócz tego, sam zawodnik ma nie zamierzać się śpieszyć w wyborze nowego pracodawcy. Niewykluczone więc, że będziemy świadkami przerwy ze strony zawodnika reprezentacji Polski i możliwe, że pójdzie on w ślady Davida De Gei, byłego bramkarza Manchesteru United, który szukał bardzo długo nowego klubu i koniec końców, po roku braku gry został nowym zawodnikiem włoskiej Fiorentiny. Jedno jest pewne - jak na razie Szczęsny kariery kończyć nie zamierza!