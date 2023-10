Co się dzieje z Arkadiuszem Milikiem? "W kadrze nie potrafi się odnaleźć"

Jeden gol w kadrze na rok

Milik debiutował w kadrze przed jedenastoma laty. Do tej pory rozegrał 72 mecze, strzelił w nich 17 goli. Najlepsze pod względem skuteczności w drużynie narodowej były dla niego lata 2014 i 2015. Wtedy strzelił odpowiednio: pięć i cztery gole. Kolejne lata już tak owocne nie były dla niego. Od 2016 roku - w każdym roku - zdobywa w kadrze jedną bramkę. Wyjątkiem był 2022 rok, gdy ani razu nie pokonał bramkarza rywali.

W reprezentacji Polski nie ma Milika

Nowy selekcjoner Michał Probierz wierzy w napastnika Juventusu. Mimo słabego występu z Wyspami Owczymi zdecydował się wystawić go także od początku w starciu z Mołdawią. Jednak Milik i z tym przeciwnikiem nie przełamał się. Po tych spotkaniach spadła na niego fala krytyki. - Nie wiem co się dzieje z Arkiem Milikiem - powiedział Piotr Rzepka, trener i były pomocnik reprezentacji Polski w rozmowie z PAP. - Gra w Juventusie, czasami wchodzi z ławki, czasami gra od początku i nie najgorzej to wygląda. A tu w reprezentacji nie ma go. Nie potrafi się odnaleźć. Jedyną, z nielicznych, pozytywną postacią był Karol Świderski. Po takim meczu jak z Mołdawią ciężko kogokolwiek wyróżniać. Tym bardziej że nie graliśmy z jakimś klasowym rywalem – podsumował szkoleniowiec.

