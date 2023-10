i Autor: Cyfrasport Michał Probierz, Fernando Santos

Coś nieprawdopodobnego, co działo się w kadrze za czasów Fernando Santosa. Piłkarz ujawnił szokujące kulisy, to nie do pomyślenia

Kibice reprezentacji Polski nie będą dobrze wspominali kadencji Fernando Santosa. Pod wodzą Portugalczyka biało-czerwoni grali fatalnie i niebywale mocno utrudnili sobie drogę na mistrzostwa Europy. Po porażce z Albanią we wrześniu Santos został zwolniony, a teraz wychodzą na jaw nowe fakty dotyczące jego pracy. Jeden z zawodników wyjawił, że o powołaniu dowiedział się z... Internetu.