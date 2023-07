i Autor: Cyfrasport Grzegorz Krychowiak, Czesław Michniewicz

Kwestia godzin

Czesław Michniewicz dopiął swego. Grzegorz Krychowiak trafi do jego saudyjskiego klubu, dał zielone światło

Od pewnego czasu mówiło się, że Czesław Michniewicz mocno zabiega o ściągnięcie Grzegorza Krychowiaka do Abha Club. Początkowo wydawało się to mało realne, ale były selekcjoner reprezentacji Polski dopiął swego. Sam piłkarz potwierdził, że w najbliższym czasie podpisze kontrakt, a Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że pomocnik trafi właśnie do klubu Michniewicza.