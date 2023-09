Czesław Michniewicz przewidział przyszłość! Internauci wypomnieli mu jedno zdjęcie, wiedział, kto będzie selekcjonerem!

Czesław Michniewicz przewidział przyszłość Michała Probierza? Tuż po nominacji byłego trenera Jagiellonii Białystok i Cracovii, internauci przypomnieli sobie zdjęcie, które Michniewicz zamieścił na mediach społecznościowych tuż po tym, jak go zwolnili z kadry narodowej. To zdjęcie pokazuje, że Michniewicz ma niesamowity zmysł do tego, jak mogą działać struktury związku.

Czesław Michniewicz przewidział przyszłość Probierza? Internauci wypominają stare zdjęcie

Tuż po zwolnieniu z funkcji trenera reprezentacji Polski. Michniewicz spotkał się z Michałem Probierzem na wspólnym posiłku, co zostało uwiecznione na fotografii, zamieszczonej później przez Michniewicza w internecie. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt pewnej wróżby, którą wystosował wtedy Michniewicz, wieszcząc, że towarzysz jego posiłku będzie w przyszłości trenerem kadry narodowej. Tuż po wyborze Probierza, internauci przypomnięli sobie to zdjęcie i te słowa.

- Były i przyszły - wieścił Czesław Michniewicz po zwolnieniu z funkcji trenera reprezentacji Polski.