Czesław Michniewicz zadebiutował w nowym klubie. Bez zwycięstwa, musiał gonić wynik!

Czesław Michniewicz dostał ostatnio propozycję pracy, którą przyjął. Trener, po skończeniu przygody z reprezentacją Polski przez długi czas nie mógł znaleźć zatrudnienia, chociaż łączono go z takimi markami w piłkarskim świecie, jak Dynamo Kijów, Aberdeen FC, czy też reprezentacja Chile. Ostatecznie jednak, Polak związał się z saudyjskim Abha Club i miał już okazję debiutu. W swoim pierwszym spotkaniu przeciwko Al Kuwait szkoleniowiec zremisował 1:1.

Czesław Michniewicz zadebiutował w nowym klubie. Remis szkoleniowca

Mimo że liga saudyjska przybiera na sile i co chwila słyszymy o przenosinach znanych piłkarzy do arabskiego kraju, to w Abha Club brakuje nazwisk największych gwiazd. Najlepszymi piłkarzami, na jakich może liczyć Michniewicz są Felipe Caicedo, znany w przeszłości z występów z Lazio, czy też Uros Matić. Mimo to, Michniewicz nie odniósł porażki w swoim pierwszym spotkaniu, a zremisował w sparingu z Al-Kuwait. Pierwsza połowa skończyła się bezbramkowo, jednak na początku drugiej połowy, w 54. minucie spotkania swoją bramkę strzelił piłkarz ekipy z Kuwejtu, Bilel Ifa. Na całe szczęście dla Michniewicza, już 11 minut później jego drużyna wyrównała dzięki bramce Saada Bguira i wynik 1:1 utrzymał się już do końca spotkania.