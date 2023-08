Dariusz Dziekanowski wskazuje kandydata do reprezentacyjnej obrony. Powinien być brany pod uwagę w eliminacjach do Euro

Kamil Grosicki wróci do reprezentacji Polski? Tego domaga się słynny dziennikarz, rzucił to asystentowi Santosa prosto w oczy

- Jeśli trener Celtiku stawia na niego to sygnał, żeby zwrócić uwagę na Nawrockiego w kontekście reprezentacji – mówi Super Expressowi Dziekanowski.

„Super Express”: Był pan zaskoczony tak szybkim wejściem Nawrockiego do podstawowego składu Celtiku?

Dariusz Dziekanowski: - Było to zaskoczeniem, tym bardziej że przed sezonem zagrał tylko 45 minut w sparingu. Dlatego myślałem, że trochę później dostanie swoją szansę, ale widocznie na treningach przekonał Brendana Rodgersa. Podobał mi się w obu meczach ligowych.

- Sam wybór ligi i klubu przez Nawrockiego był dobry?

- Celtic ma swoją markę, a jeżeli jeszcze Maik ma szansę grać w Lidze Mistrzów, to jest bardzo dobry wybór klubu. To wyzwanie, ale i szansa pokazanie swoich umiejętności, bo LM otwiera okno na świat. Pamiętajmy, że wielu piłkarzy Celtiku odeszło do jeszcze większych klubów.

- Jakie są największe walory „Rocky’ego”?

- Jest piłkarzem obunożnym, potrafi wyprowadzić piłkę od bramki, jak również zagrać długą piłkę. Dobrze gra głową. Musi poprawić się w bezpośrednich pojedynkach 1 na 1 i być bardziej zdecydowany.

- Z Celtiku będzie mu bliżej do reprezentacji Polski?

- Jeśli trener Celtiku stawia na niego, jest to sygnał, że Nawrocki to wartościowy piłkarz, na którego trzeba zwrócić uwagę w kontekście reprezentacji. A czy Fernando Santos go powoła, to i tak bardziej zależy od samego piłkarza. Ostatnio w meczu z Mołdawią szansę gry jako środkowy obrońca dostał nawet Tomasz Kędziora, co chyba wcześniej nikomu nie przyszłoby do głowy. Widzimy, że Santos cały czas szuka nowych rozwiązań. Jeszcze przed zgrupowaniem kadry, Celtic zagra bardzo prestiżowy mecz z w lidze z Rangersami, więc będzie okazja dokładnie przyjrzeć się Nawrockiemu w ważnym meczu.

- Według pana zasługuje na powołanie do kadry?

- Myślę, że na wstępnej liście znajdzie się z 30 nazwisk, więc nie ma problemu, żeby Nawrocki był na niej. Natomiast nie chcę powiedzieć, że piłkarz przechodząc do dobrego klubu ma dostawać automatycznie powołanie do kadry. Niech pracuje, niech pokaże swoją wartość. Jeśli będzie grał regularnie, to ma wielką szanse wystąpić w meczach reprezentacji, nawet w trwających eliminacjach do Euro.

