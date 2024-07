Dotarliśmy do znaczenia imienia córki Wojciecha Szczęsnego. Wymowne, co się o tym pisze. Taką przyszłość się jej wróży

Cudowne chwile w życiu Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz ogłosił szczęśliwą nowinę, to zdjęcie porusza do łez

O tym, że rodzina Szczęsnych się powiększy, wiadomo było od dłuższego czasu. Wojciech i Marina nie ukrywali faktu, że spodziewają się drugiego dziecka, a żona reprezentanta Polski chętnie pokazywała fotografie z ciążowym brzuszkiem i radowała się tym okresem. W sobotnie popołudnie małżeństwo poinformowało, że na świat przyszła ich córka, Noelia. W mediach społecznościowych fani piłkarza i piosenkarki chętnie gratulowali parze wspaniałej nowiny, a jednocześnie zwracali uwagę na oryginalne imię wybrane dla córki.

Noelia jest bowiem imieniem wciąż bardzo rzadko spotykanym w Polsce, a jak można przeczytać na portalach wyjaśniających pochodzenie oraz znaczenie imion, to konkretne wywodzi się z języka hiszpańskiego i w krajach posługujących się hiszpańskim właśnie jest bardzo popularne. Noelia oznacza "urodziny", a nieco inne teorie mówią, że oznacza ono "urodzajna". Imię to pojawiło się w okolicach XIX wieku i pierwsze wzmianki o nim pochodzą z Hiszpanii.

Wiele osób przywiązuje wagę do tego, co ich imię mówi o charakterze człowieka noszące dane imię. W przypadku Noelii uważa się, że są to osoby bardzo inteligentne, refleksyjne i wrażliwe. Wyróżnia je również wyśmienita intuicja i umiejętność szybkiego przyswajania informacji. Tą nieco mniej pozytywną stroną imienia Noelia jest to, że osoby noszące to imię mogą być skłonne do zbyt dużego pesymizmu.

