Nie grał tylko Pululu

"Super Express": - Co pan czuje patrząc na obecną klasyfikację strzelców Ligi Konferencji?

Afimico Pululu: - Po prostu olbrzymią radość. Już po wszystkim, kiedy widzę, że jestem na jej czele i to, czego dokonaliśmy budzi we mnie bardzo pozytywne emocje. Naturalnie, taka jest moja praca i na tym się skupiałem podczas tego sezonu, ale każdy strzelony gol dał mi mnóstwo satysfakcji.

- Którą bramkę ceni pan najbardziej?

- Zapewne wielu oczekuje, że wskażę jedną z tych efektownych, ale tak naprawdę każdy gol był ważny, bo pomagał drużynie. Tak naprawdę w Lidze Konferencji nie grał tylko Afimico Pululu, ale grała tam cała Jagiellonia. Zbyt wiele bym nie zrobił, gdyby nie asysty kolegów, ich gra w polu karnym. Ktoś musiał mi podać, ktoś musiał mi zrobić miejsce. To była gra całego zespołu, ja tylko finalizowałem akcje.

Bakambu namówił gwiazdę Jagiellonii

- Czy liczy pan na koronę króla strzelców tych rozgrywek?

- Został tylko jeden mecz i wiadomo, że fajnie byłoby pozostać na pierwszym miejscu. Z drugiej strony wiem, że i Cedric Bakambu i Marc Guiu to świetni zawodnicy i są w stanie zdobyć bramkę w wielkim finale. Niezależnie od tego, jaki będzie finał tej przygody mam prawo być bardzo zadowolony.

- Niedawno wspominał pan, że to właśnie napastnik Betisu namówił pana na występy w reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga.

- To prawda. W marcu po meczach z Cercle miałem jechać na zgrupowanie reprezentacji Angoli, ale wtedy z udziału wykluczyła mnie kontuzja. Potem graliśmy z Betisem oraz Legią i przed oraz po tych spotkaniach długo rozmawiałem zarówno ze Stevem Kapuadim jak i Cedrikiem. Długo się wahałem, którą opcję wybrać, ale ostatecznie zdecydowałem się na wspólne występy dla drużyny Konga.

Lider Jagiellonii stawia na Chelsea

- Komu będzie pan kibicował podczas finału?

- Trudno wskazać zdecydowanego faworyta, ponieważ obie drużyny mają świetnych piłkarzy. Są już po sezonie, ale cała uwagę mogą skupić na tym właśnie meczu. Poza tym to jest finał, ani Chelsea, ani Betis nie zdobyły żadnego trofeum, więc na pewno będzie to świetne widowisko. Oba zespoły kochają atakować, dlatego może być ciekawie. Będę ściskał kciuki za Betis. Jeżeli wygrają będziemy mogli mówić, że odpadliśmy ze zwycięzcą tych rozgrywek.

- Wróćmy jeszcze na chwilę do Jagiellonii. Za wami wyczerpujący sezon, w którym musieliście łączyć grę na trzech frontach. Jak go pan oceni?

- Bardzo pozytywnie. Długo pozostawaliśmy w grze o tytuł mistrza Polski. Zdobyliśmy Superpuchar, a zmagania ligowe zakończyliśmy na podium, co pozwoliło nam zakwalifikować się do Ligi Konferencji, a w tych rozgrywkach dotarliśmy do ćwierćfinału. Naprawdę mamy powody do zadowolenia.

Afimico Pululu (25 l.) strzelił osiem goli w Lidze Konferencji i jest wciąż najlepszym strzelcem tej edycji. Za jego plecami są Cedric Bakambu z Betisu, który ma o jedno trafienie mniej oraz Marc Guiu z Chelsea z sześcioma bramkami. Napastnik Jagiellonii mówi, że w finale będzie trzymał kciuki za Betis, który w ćwierćfinale wyeliminował klub z Podlasia.

