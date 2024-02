Fanka przejechała się po Annie Lewandowskiej. Wszystko przez zachowanie małżonki piłkarza, ten szczegół zwrócił uwagę!

ME 2024

Anna Lewandowska mocno skrytykowana. Fanka się nie hamała. Powiedziała to wprost

Lewandowska na swojej najnowszej publikacji pokazała, jak przechodzi na przejściu dla pieszych, tańcząc w rytm piosenki.

- Jedna mała pozytywna rzecz z rana może zmienić cały dzień. Szczęśliwej niedzieli - napisała Anna Lewandowska na swoich mediach społecznościowych.

Publikacja wzbudziła mieszane uczucia, a fani zaczęli zarzucać trenerce, że całe jej zachowanie było "ustawione". Jedna z fanek zwróciła jednak uwagę na inny szczegół, mówiąc, że to co zrobiła Lewandfowska nie było w ogóle właściwe. A wszystko przez to, że ukochana Roberta Lewandowskiego, w momencie pojawienia się na pasach dla pieszych, miała na swojej głowie słuchawki, przez które słuchała muzyki. Z głosem internautki zgodziło się wielu obserwatorów Lewandowskiej, którzy wytykają trenerce jej zachowanie.

- Niezależnie od pozytywnego nastroju wchodzenie na pasy w słuchawkach do bezpiecznych zachowań nie należy… - napisała fanka Anny Lewandowskiej pod jej publikacją na mediach społecznosćiowych.