Fatalne informacje w sprawie Kamila Glika! Powołanie wisi na włosku, nie obejdzie się bez zabiegu

Grzegorz Lato tak wyobraża sobie grę Biało-Czerwonych pod skrzydłami Fernando Santosa. „Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co mamy do dyspozycji” [ROZMOWA SE]

Reprezentacja Polski po zakończeniu zmagań na mundialu nie ma żadnej przerwy w meczach o stawkę. Nie będzie sparingów, na których będzie można cokolwiek przetestować, natomiast od razu rozpocznie się rywalizacja o awans na Euro 2024. Choć Polacy mają wybitnie łatwą grupę, to ewentualne wpadki z Czechami czy Albanią byłyby paliwem do kolejnej krytyki kadry, która i tak już nie ma najlepszej prasy w ostatnim czasie. Fernando Santos postanowił, że przed pierwszym zgrupowaniem będzie chciał porozmawiać z liderami kadry Robertem Lewandowskim i Kamilem Glikiem. Możliwe, że wciąż liczył na tego drugiego, który mimo upływających lat cały czas jest filarem obrony kadry. Z informacji podanych przez portal Meczyki.pl wynika jednak, że Glik może nie zdążyć na marcowe mecze.

Kamil Glik z urazem. Potrzebny będzie zabieg

Kamil Glik problemy ze zdrowiem miał już przed mundialem i do pełnej dyspozycji zdołał wrócić na ledwie jeden mecz ligowy przed wylotem do Kataru. Tam rozegrał wszystkie cztery mecze od deski do deski, ale po powrocie do Włoch znów zaczął doskwierać mu uraz. Jak podają Meczyki.pl, Glik przyjechał do Polski, aby przeprowadzić dodatkowe badania i okazało się, że najpewniej nie uniknie zabiegu artroskopii kolana.

Jeśli decyzja o zabiegu zostanie podjęta lada dzień, to Kamil Glik powinien wrócić do gry w połowie marca. Jednak w przypadku zdrowia, zwłaszcza u 35-letniego już obrońcy, trudno mówić o czymś na pewno, dlatego pod znakiem zapytania stanęły jego występy w marcowych meczach eliminacji EURO 2024 z Czechami 24 marca i Albanią 27 marca.