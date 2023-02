Fernando Santos odbędzie spotkanie z Robertem Lewandowskim. Media podają wiadomość, selekcjoner rusza do pracy

Portugalczycy uderzyli w Fernando Santosa. Wbili mu bolesną szpilkę, nie potrzebowali do tego dużo czasu

Kandydat do reprezentacji

Fernando Santos będzie miał przed sobą wyjątkowo pracowity okres. Portugalski szkoleniowiec reprezentacji Polski jest już w Warszawie wraz ze swoimi portugalskimi współpracownikami i ma spotkać się z Cezarym Kuleszą, jak też wybrać się na trzy mecze piłkarskiej ekstraklasy. Jak donosi portal "meczyki.pl", selekcjoner ma przed sobą także wojaże zagraniczne - ma on ruszyć do Barcelony, aby odbyć rozmowę z Robertem Lewandowskim, a także do Włoch, gdzie spotka się z Kamilem Glikiem. Media podają szczegóły.

Fernando Santos ma przed sobą pracowite dni. Odbędzie podróż po Polsce i świecie

Pierwszym przystankiem Fernando Santosa po przylocie do Polski była Warszawa, gdzie spotkał się chociażby z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą. W trakcie weekendu selekcjoner na własne oczy przekona się o sile polskiej ligi i będzie obecny na trzech spotkaniach - Lechii Gdańsk z Widzem Łódź, Wisły Płock z Lechem Poznań i Legii Warszawa z Cracovią. Po obejrzeniu spotkań, Portugalczyk ma wybrać się do Barcelony, o czym informuje portal :"meczyki.pl". Powodem spotkania ma być chęć rozmowy z kapitanem kadry - Robertem Lewandowskim, aby porozmawiać z nim na temat wspólnej przyszłości. Okazuje się jednak, że nie będzie to jedyne spotkanie Santosa w nadchodzącym okresie. Innym graczem kadry, który ma się spotkać z selekcjonerem jest vicekapitan Polaków - Kamil Glik.