Fernando Santos będzie miał problemy? Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, padły słowa o Michniewiczu

Fernando Santos będzie miał poważne problemy przy obejmowaniu drużyny narodowej Polski? Jak twierdzi były piłkarz reprezentacji Polski, Piotr Świerczewski, Portugalczyk będzie musiał się zmagać się z problemami kadrowymi, gdyż drużyna Polski nie jest tak mocna, jak Portugalia. Jakby tego było mało, szkoleniowiec jest przekonany, że styl Santosa nie odbiega aż tak daleko od tego, co prezentowała drużyna pod kierownictwem Czesława Michniewicza. Padły jasne słowa.

Fernando Santos będzie miał problemy jako trener Polaków? Były piłkarz kadry nie ma watpliwości

Zdaniem Świerczewskiego, Santos nie będzie mógł sobie pozwolić na taką swobodę w prowadzeniu Polaków, jaką miał w wypadku pracy z Portugalią. A wszystko przez fakt, że mistrzowie Europy z 2016 roku dysponują po prostu lepszymi piłkarzami.

- Wydaje mi się, że w ogóle nie potrzebowaliśmy takiego trenera. Trener Michniewicz był bardzo dobrym trenerem, osiągnął to, co miał osiągnąć. My nie mamy drużyny wirtuozów europejskich, którzy w swoich klubach są liderami. W zasadzie mamy może trzech zawodników pełnowartościowych w klubach zagranicznych. Portugalczycy mieli przynajmniej piętnastu takich zawodników - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z RMF FM