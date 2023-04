Fernando Santos ma wielki problem? Chodzi o jedną rzecz, były kadrowicz nie ma wątpliwości, nie wygląda to dobrze

Robert Lewandowski chciał porzucić reprezentację Polski?! Cezary Kucharski zdradził szczegóły, mogło się to potoczyć inaczej

Tomasz Kłos postanowił zabrać głos w sprawie reprezentacji Polski. Były zawodnik kadry przyznał w rozmowie z "WP. SportoweFakty", że zmartwień Fernando Santosowi może dodać wgląd w linię obrony reprezentancji Polski. Zdaniem Kłosa, jest to wyjątkowo wrażliwy punkt, a sam trener nie może liczyć na wiele komfortu. Padły jasne słowa.

Tomasz Kłos z obawami o reprezentację Polski. Wskazał duży problem

Zdaniem Kłosa, cięzko wskazać obecnie piłkarzy, którzy prezentowaliby cały czas dużą jakość w linii obrony reprezentacji. Problemów Santosowi ma także dodawać fakt, że Bartosz Salamon, który dobrze zaprezentował się w meczu z Albanią, ma problemy z pozytywnym wynikiem badania antydopingowego.

- Owszem, są zawodnicy, ale nie wiem, czy się będą nadawali do reprezentacji. Oczywiście, przeciwko Albanii Bartek Salamon zagrał bardzo dobrze, ale nie zapominajmy o tym, że to dopiero jego pierwszy mecz po dłuższym rozbracie z kadrą. Zobaczymy, czy w czerwcu będzie mógł grać - zauważa Kłos i dodaje, że gra w klubie, a gra w reprezentacji to zupełnie inne sprawy.

- na pozycji stopera i tak musimy szukać rozwiązań bardziej przyszłościowych, ale bogactwa na tej pozycji na pewno nie mamy.Jest Paweł Dawidowicz i kilku innych piłkarzy, ale pamiętajmy – fakt, że radzą sobie w klubie, nie oznacza, iż automatycznie poradzą sobie w reprezentacji. W niej jednym słabym występem można spalić wszystkie mosty. Dobrego stopera reprezentacji poznaje się po rozegraniu w niej na wysokim poziomie 20-30 meczów, a nie jednego czy dwóch - mówi były obrońca.