Fernando Santos pogoniony z kolejnej pracy. Żenujące losy byłego selekcjonera. Koniec marzeń

Fernando Santos od stycznia do września 2023 roku był selekcjonerem reprezentacji Polski. Wielkie nadzieje były pokładane w Portugalczyku, jednak skończyło się to beznadziejnie, ponieważ "biało-czerwoni" nie zdołali bezpośrednio awansować na Euro 2024. Santos po krótkiej przygodzie w Polsce został zatrudniony w Besiktasie Stambuł, ale władze klubu również straciły cierpliwość do 69-latka.