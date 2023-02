Fernando Santos przed wylotem do Lewandowskiego wypalił ostatniego papierosa. Pojechał ze specjalnym gościem

wybrał się do kościoła

Fernando Santos wymarzł już na stadionach PKO BP Ekstraklasy. Selekcjoner reprezentacji Polski wybrał się na kilka spotkań najlepszej ligi w naszym kraju i solidnie wymarzł. By się nieco ogrzać musiał ukrywać się pod kocem. Teraz wybrał się w nieco cieplejszy region Starego Kontynentu, do Hiszpanii. W Barcelonie ma spotkać się z Robertem Lewandowskim. W poniedziałkowe przedpołudnie Santos zameldował się na lotnisku Chopina, skąd wybrał się do stolicy Katalonii.

Santos wyleciał do Lewandowskiego. Wypalił ostatniego papierosa

Santos wybrał się tam nie sam, a w towarzystwie rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakuba Kwiatkowskiego. Selekcjoner wypalił ostatniego papierosa, a następnie udał się do bramki biznesowej strefy.

