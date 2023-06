Fernando Santos szykuje niespodzianki?! Przewidywany skład na mecz Mołdawia - Polska sprawił, że aż złapaliśmy się za głowę

Reprezentacja Polski nie może pozwolić sobie na wpadkę w Kiszyniowie, bo terminarz sprawił, że już przed jej meczem z Mołdawią Czesi mają aż cztery punkty przewagi. Rozegrali oni jeden mecz więcej, co wyrówna się właśnie we wtorek. Biało-czerwoni nie mogą mieć innego celu niż wygranie eliminacji w grupie E, a na wyjeździe odnieśli już bolesną porażkę na otwarcie zmagań w Pradze (1:3). W Mołdawii nikt nie wyobraża sobie czarnego scenariusza, bo Polska jest zdecydowanym faworytem i przyleciała do Kiszyniowa podbudowana zwycięstwem w sparingu z Niemcami (1:0). Dopiero drugi raz w historii polskim piłkarzom udało się wygrać z naszymi zachodnimi sąsiadami, co z pewnością podbudowało morale. Fernando Santos nie zamierza jednak twardo trzymać się zwycięskiego składu.

Przewidywany skład na mecz Mołdawia - Polska. Będą niespodzianki?

Portugalski trener musiał dostosować się do warunków i zrezygnował ze swoich planów, które zakładały jak najpóźniejszy wylot na wyjazdowy mecz i brak treningu na meczowym stadionie. W związku z nie najlepszym stanem murawy na obiekcie w Kiszyniowie, reprezentanci Polski wylecieli do Mołdawii wcześniej i odbyli trening na miejscu dzień przed spotkaniem. To właśnie na tej sesji dało się zauważyć, kogo Santos rozważa na wtorkowy mecz.

Wiele wskazuje na to, że w przeciwieństwie do starcia z Niemcami, tym razem Polska zagra trójką obrońców. Szansę w środku pola ma otrzymać też Krystian Bielik, który ma stworzyć duet z Damianem Szymańskim, a Robert Lewandowski będzie prawdopodobnie jedynym napastnikiem. To spora zmiana względem poprzedniego meczu eliminacyjnego z Albanią, którego bohaterem był grający obok "Lewego" Karol Świderski. W Kiszyniowie ciekawą rolę może otrzymać Michał Skóraś, który ma zagrać z Piotrem Zielińskim za plecami napastnika, a nie zwyczajowo na skrzydle.

Przewidywany skład Polski na mecz z Mołdawią:

Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Bartosz Bereszyński, Krystian Bielik (Karol Świderski), Damian Szymański, Jakub Kamiński - Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Robert Lewandowski

