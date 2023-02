Fernando Santos z piwem w ręce pali się do pracy. Nocne rozmowy. Potrzebował papierosa, nic się nie ukryło

Fernando Santos przez najbliższe miesiące, a może nawet lata będzie odpowiedzialny za reprezentację Polski. 24 stycznia został zaprezentowany jako selekcjoner biało-czerwonych. Jego pierwszym zadaniem będzie awans na mistrzostwa Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. Eliminacje wystartują już za niespełna dwa miesiące, a debiut Santosa będzie zarazem najtrudniejszym spotkaniem w tychże eliminacjach.

Santos przyłapany na papierosie. Nie mógł odmówić sobie piwa

Dlatego trzeba było zakasać rękawy i zacząć pracę na pełnych obrotach. Santos we wtorkowe popołudnie ponownie pojawił się w Warszawie. W towarzystwie Jakuba Kwiatkowskiego, rzecznika PZPN stawił się w hotelu Regent i przed nim intensywne dni oraz poszukiwanie mieszkania. Po przylocie do Polski Portugalczyk nie mógł sobie odmówić jednak papierosa, którego zapalił podczas rozmowy telefonicznej, a także łyku piwa, co widać na zdjęciach poniżej. To najpewniej jeden z niewielu momentów w najbliższych dniach, gdzie selekcjoner będzie mógł pozwolić sobie na nieco "luzu".