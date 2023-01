Fernando Santos zmieni rolę Lewandowskiego w reprezentacji? Były kadrowicz nie ma wątpliwości, mogą nadejść zmiany!

Te słowa piłkarze powinni wziąć sobie do serca!

Fernando Santos zmieni rolę Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski? Jak powiedział w rozmowie z "Interią" Maciej Żurawski, portugalski szkoleniowiec może odegrać specjalną rolę w kadrze i sprawić, że Lewandowski będzie bardziej uporządkowany względem woli szkoleniowca. Były napastnik Celtiku i Wisły Kraków nie ma watpliwości.

Fernando Santos zmieni rolę Lewandowskiego w kadrze? Żurawski nie ma wątpliwości

Jak powiedział były napastnik reprezentacji Polski, Maciej Żurawski, rola Lewandowskiego może się zmienić w reprezentacji Polski, gdyż Santos ma wszystkie argumenty, aby wpłynąć na kapitana kadry i ma styl, który pozwala mu kontrolować piłkarzy nawet o największych nazwiskach.

- Wydaje mi się, że Santos będzie miał większą kontrolę nad Lewandowskim. Ten trener ma duży autorytet, Lewandowski pewnie będzie miał też więcej respektu do jego dokonań. Teraz rola "Lewego" w kadrze będzie wyglądać trochę inaczej. Santos to nie jest typ trenera, który da się ustawiać zawodnikom. To szkoleniowiec, który podejmuje decyzje dla dobra drużyny, niezależnie od nazwisk - podsumował Żurawski w rozmowie z "Interią".