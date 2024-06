i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz

Gorączkowe chwile Michała Probierza. Niewiele mógł powiedzieć po meczu z Ukrainą, padło za to słowo „szpital”

Kibice Biało-Czerwonych po końcowym gwizdku świętowali wygraną z Ukraińcami 3:1. Selekcjoner Polaków – co zresztą przyznał oficjalnie – nie miał jednak głowy do analizowania tego, co zdarzyło się na murawie w wymiarze piłkarskim. Jego myśli błądziły zupełnie gdzie indziej. Miał przecież ledwie 45 minut na podanie do UEFA 26-osobowej kadry na finały EURO, tymczasem paru potencjalnych kandydatów do wyjazdu było w drodze do… szpitala.