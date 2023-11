Gorzka prawda popłynęła z ust Michała Probierza w kierunku piłkarzy! Nie oszczędzał ich przed meczem Polska - Czechy

Pomimo tego, że reprezentacja Polski ma niewielkie szanse na bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy 2024 ze swojej grupy eliminacyjnej, przed spotkaniem Polska - Czechy zapanowało olbrzymie poruszenie, a w katowickiej Archikatedrze odprawiona została nawet specjalna msza święta w intencji biało-czerwonych. Nawet jeśli podopiecznym selekcjonera Michała Probierza uda się wygrać z Czechami, to wciąż nie będą mogli cieszyć się z wyjazdu na Euro 2024, a to będzie uzależnione od wyniku ostatniego meczu pomiędzy Czechami i Mołdawią. Przed piątkowym spotkaniem trener Probierz musiał skierować do swoich piłkarzy ważne słowa.

Wraz ze słabymi wynikami reprezentacji Polski w eliminacjach, na piłkarzy spłynęła ogromna fala krytyki od zawiedzionych fanów, którzy inaczej wyobrażali sobie drogę biało-czerwonych na Euro 2024. Trener Probierz podczas jednej z odpraw musiał więc przypomnieć swoim podopiecznym, że bycie piłkarzem to nie tylko przyjemność z grania w piłkę. Pojawiają się również o wiele gorsze chwile, z którymi będą oni musieli sobie radzić.

- Życie piłkarza nigdy nie jest usłane różami. I zwracać na to uwagę, że ciągle są upadki i wzloty i będziecie ciągle to przeżywali… Trzeba zrobić wszystko, żeby najpierw awansować jeszcze w taki sposób, a jak nie, to trzeba próbować przez baraże. - wyznał Michał Probierz w kierunku swoich piłkarzy, przekazując im gorzką prawdę, co zawarte zostało na vlogu z kadry na kanale "Łączy nas piłka" na YouTube.