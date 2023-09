Grosicki nie hamował się, żeby napisać to do Lewandowskiego. Wyciekła treść wiadomości. Jednoznaczny przekaz piłkarza

Polski piłkarz czeka na powołanie do reprezentacji Wysp Owczych. I nie ma wątpliwości: tego możemy się spodziewać po Farerach w Warszawie [ROZMOWA SE]

Tylko komplet punktów zadowoli kibiców reprezentacji Polski w dwóch wrześniowych spotkaniach w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są obecnie w bardzo trudnej sytuacji, bo po trzech rywalizacjach mają na swoim koncie zaledwie trzy "oczka" i zajmują odległą lokatę. W dodatku atmosfera wokół kadry jest wręcz fatalna, na co mają wpływ i wyniki zespołu i afery związane z PZPN.

Oliwy do ognia dolał ostatni wywiad Roberta Lewandowskiego dla Eleven Sports i portalu Meczyki.pl, w którym bardzo mocno skrytykował osoby z PZPN oraz ostro wypowiedział się o młodych zawodnikach wchodzących do kadry. - Nie ma w niej osobowości. Nie chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, a osobowości na boisku, które w pewnych momentach obudzą zespół i zainterweniują tak, żeby nie było później problemów - powiedział kapitan kadry.

Teraz Lewandowski będzie miał o dwie więcej postacie, który być może poprawią kwestie "osobowościowe". Fernando Santos zdecydował się powołać Krychowiaka i Grosickiego, których do tej pory pomijał. Jak powiedział Tomasz Włodarczyk w programie "Pogadajmy o piłce", Grosicki niemal od razu po otrzymaniu powołania napisał do Lewandowskiego. - Przyjeżdżam, żeby ci pomóc na boisku i poza nim - miała brzmieć wiadomość skrzydłowego do kapitana.