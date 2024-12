i Autor: Zrzut ekranu/Twitter/TVP Sport Matty Cash rozmowa z TVP Sport

Cash wart każdych pieniędzy

„Genialne, nieoczywisty bohater”. Anglicy nie mają wątpliwości w sprawie reprezentanta Polski. Ktoś to powie selekcjonerowi?

Aston Villa to jedna z największych niespodzianek fazy ligowej Champions League. Co prawda przegrana z FC Brugge była niemiłą niespodzianką, ale poza tą jedną wpadką Anglicy spisują się znakomicie. We wtorek w Lipsku pokonali gospodarzy 3:2 i przed środowymi meczami zajmują trzecie miejsce w tabeli! Brytyjscy dziennikarze wśród bohaterów potyczki z RB zgodnie wymieniają Matty’ego Casha – tego samego, który od marca tego roku regularnie pomijany jest przy powołaniach do kadry Biało-Czerwonych.