Grosicki o zakończeniu kariery w reprezentacji! Powiedział to bardzo jasno, nie może ukrywać smutku

Kamil Grosicki jest coraz bliższy zakończenia kariery w reprezentacji Polski? Pomocnik Pogoni Szczecin tuż po meczu z Mołdawią w eliminacjach Euro zabrał głos, w którym jasno stwierdził, jego koniec w kadrze może być coraz bliższy. Te słowa napawają smutkiem.

Kamil Grosicki coraz bliżej końca kariery w reprezentacji? Ta wypowiedź rozdziera serce

O potencjalnym końcu kariery w reprezentacji Grosicki powiedział w rozmowie z "TVP Sport" zaznaczając, że zdaje sobię sprawę z tego, że jego czas w kadrze dobiega końca. Sam widzi, że zakończenie przygody z drużyną w dobrym stylu może być ciężkie do realizacji.

- Jest mi smutno, bo wiem, że czas ucieka. Staram się wykorzystać każdą minutę, bo wiem, że może być ostatnią. Nie wiem, co będzie za miesiąc, a co dopiero za rok. Chciałbym zakończyć reprezentacyjną karierę w dobrym stylu. Na razie to nie wychodzi - powiedział Grosicki.

Sam piłkarz nie ukrywał także wielkiego żalu po zakończonym meczu z Mołdawią.

- Grupa wydawała się bardzo łatwa. Niestety na boisku wszystko wyglądało inaczej. Same nazwiska i kluby, w których gramy nic nie dają. W meczu z Wyspami Owczymi było widać, że się męczymy. W pierwszej połowie z Mołdawią graliśmy bardzo źle, w drugiej zdominowaliśmy przeciwnika. Z całym szacunkiem, ale wszyscy wiemy, że nie był to mocny zespół. Na dzisiaj jednak jest to dla nas wymagający przeciwnik, z którym nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Trzeba o tym mówić otwarcie. Za łatwo by było, gdybyśmy nagle dostali szansę na awans - przyznał Grosicki w rozmowie z "tvpsport.pl".