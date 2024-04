i Autor: Cyfra Sport Grzegorz Krychowiak

Dublet polskiego pomocnika

Grzegorz Krychowiak znów przypomniał o sobie. Zrobił to po raz pierwszy od półtora roku, idzie na rekord?

Przez długie lata był Grzegorz Krychowiak filarem Biało-Czerwonych, a licznik kadrowych występów, który zatrzymał się na okrągłej „setce”, dobitnie to potwierdza. Jego reprezentacyjna kariera zakończyła się we wrześniu 2023, meczami eliminacyjnymi z Wyspami Owczymi i Albanią. „Krycha” może teraz koncentrować się na karierze klubowej. I czyni to skutecznie – dosłownie!