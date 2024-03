Grzegorz Lato tego faceta najbardziej docenił w polskiej reprezentacji . „Aż przyjemnie popatrzeć!” [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Potrzebował pan tabletek na obniżenie ciśnienia we wtorkowy wieczór?

Grzegorz Lato: - Ciśnienie było podniesione u każdego. U zawodników na murawie także, więc gratuluję piątce strzelających karne, że je wytrzymali. Bo przecież karne to loteria, jak w totolotku, a może raczej jak w rosyjskiej ruletce – do pierwszej pomyłki.

- Miał pan w którymś momencie obawy, że któryś z naszych egzekutorów nie wytrzyma?

- Nie. Robert Lewandowski zaczął po mistrzowsku, dając reszcie psychiczny fundament, podbudowę. Chłopaki podchodzili do piłki i bez żadnych emocji walili lagę w bramkę – tak jak należy. To było super. Natomiast w całym meczu brakowało mi uderzenia z drugiej linii. Ile takich strzałów mieliśmy?

- Niewiele. I żadnego w światło bramki.

- No właśnie… A bez takich strzałów nic z tego nie będzie. Ale dobra, zostawmy to. Trzeba teraz gratulować sukcesu, który przecież rodził się w bólach. Najważniejsze, że polski trener zbudował reprezentację, za którą nie musieliśmy się wstydzić.

- Bo mówi do zawodników po polsku i komunikacja jest lepsza?

- Też. Ale i dlatego, że nie stoi przy ławce jak mumia, i ani „be”, ani „me” do nich nie powie…. Tak to bywa z tymi cudzoziemcami. Jeden uciekł do Brazylii, bo dostał tam dolara więcej. Drugi miał mieszkać w Polsce, ale jakoś rzadko u nas bywał…

- U Michała Probierza to jest inny mentalnie zespół?

- Tak. Jak trener tylko siedzi na ławce, to wszyscy na boisku myślą, że grają OK. A jakie są tego efekty, pokazał mecz w Kiszyniowie. Probierz nigdy by nie pozwolił na taki scenariusz: prowadzenie 2:0 i porażka 2:3. Jak trzeba, to startuje z ławki, macha rękami, krzyczy, poucza, kieruje. I ta twarda ręka Probierza udzieliła się drużynie! Zawodnicy tego najwyraźniej potrzebują, więc chyba zbudował sobie autorytet. Również tym, że potrafi dobrać piłkarzy do taktyki.

- Na przykład?

- Znalazł świetną rolę dla Jakuba Piotrowskiego, choć wcześniej nie postrzegano tego chłopaka jako zawodnika pierwszej jedenastki. Jeszcze lepiej wpływ Probierza widać w przypadku Nicoli Zalewskiego. Goni po tym skrzydle jak szalony, bez żadnych kompleksów – nie przejmując się tym, kogo ma po przeciwnej stronie za rywala. Aż przyjemnie popatrzeć, jak zabiera piłkę i z nią jedzie.

- Były – słuszne – narzekania po meczach eliminacyjnych, jest euforia po awansie. A przed nami „grupa śmierci” w finałach. Znów będą nastroje „od ściany do ściany”?

- My to generalnie jesteśmy tacy skrajni. Weźmy losowanie eliminacji. „Eee, co to za grupa… Albania? Mołdawia? Wyspy Owcze? Wychodzimy z Czechami szybko i łatwo”. No i wyszliśmy - na przegranych. Mobilizujemy się dopiero wtedy, gdy nas postawią pod ścianą. „Grupa śmierci” – mówi pan? A ja sobie myślę, że – po pierwsze - nie ma już słabych drużyn w Europie, a Polacy to potwierdzili, awansując na mistrzostwa (śmiech). Po drugie - nam zawsze lepiej grało się przeciwko mocnym. Mam nadzieję, że przygotujemy się dobrze do EURO.

- Jak to zrobić, żeby reprezentanci zawsze chcieli grać i walczyć tak, jak w Cardiff?

- O to „chcenie” byłbym spokojny. Część będzie walczyć o swoje nowe kontrakty w klubach. Inni – o stałe miejsce w reprezentacji na kolejne lata.

- Poza Wojciechem Szczęsnym, który już zapowiedział pożegnanie z kadrą po EURO.

- Ile on ma lat? 34? Co to za wiek dla bramkarza? Popatrzmy na Włochów: Dino Zoffa, Gianluigiego Buffona. Ale nie będę wchodzić w jego buty, bo to zawsze jest indywidualna decyzja. To samo dotyczy Roberta Lewandowskiego. Nie wiem, co zrobi po EURO. Wiem natomiast, że może mieć refleksje i przesłanki, które go do podjęcia decyzji o końcu gry w reprezentacji skłonią.

- Jakie?!

- Proste: najlepiej odchodzić wtedy, gdy się jest na szczycie. A udział w finałach EURO kolejnym takim szczytem w jego karierze będzie. Ja karierę reprezentacyjną zamknąłem w wieku 32 lat, po medalu w Hiszpanii i nie dałem się przekonać na zmianę decyzji, choć trener Piechniczek mocno namawiał. Wracając do Roberta: nie wiemy przecież, jakie będą jego losy w Barcelonie i jakie są jego osobiste plany. Ja bym tak całkiem nie bagatelizował tych plotek o Arabii Saudyjskiej…

- Stamtąd też mógłby jeszcze przyjeżdżać na mecze reprezentacji!

- Eee, tam to już wszyscy piłkarsko „giną”. Jeśli miałby nam coś jeszcze dać w kadrze, to lepiej, by został w Europie.

- Michał Probierz już dziś powinien dostać od PZPN pewność pracy w eliminacjach MŚ?

- Wie pan, jak to jest: trenera zawsze rozliczają wyniki. I gdyby nam w Niemczech nie poszło, pewnie znów będzie dyskusja o jego przyszłości. Ale ja uważam, że już teraz powinien dostać gwarancję pracy po EURO, by mieć spokojną głowę przed rozpoczęciem eliminacji mundialowych.

