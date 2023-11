i Autor: CyfraSport Karol Świderski, Robert Lewandowski

Niepokojące wieści

Gwiazda kadry w szpitalu po Polska - Czechy. Nowe fakty w sprawie Karola Świderskiego, niepokojące informacje

Bartosz Olszewski

Nie ma już żadnych szans, by Polska pojechała na piłkarskie mistrzostwa Europy bez udziału w barażach. Biało-czerwoni zaledwie zremisowali z Czechami na Stadionie Narodowym. Mimo łatwej grupy i bycia faworytem do wyjścia z niej z pierwszego miejsca, podopieczni Michała Probierza będą musieli zagrać w marcowych barażach. Niestety, to niejedyny problem kadry po meczu. Do szpitala w trakcie spotkania trafił Karol Świderski. Pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.