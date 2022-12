Jacek Bąk o wyborze nowego selekcjonera kadry. "To on byłby odpowiednim następcą"

Chętnych do pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski nie brakuje. Trzeba przyznać, że to intratna posada. Dlatego pojawią się głośne nazwiska zagranicznych szkoleniowców. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zamierza jednak na szybko wybierać trenera. Daje sobie czas i prosi o cierpliwość. Komu powinien powierzyć stery drużyny narodowej? - Słyszę, że związek ma pieniądze i może zatrudnić dobrego zagranicznego trenera - Jacek Bąk, były kapitan zabrał głos w tej sprawie. - Jednak mam wątpliwości, czy takie rozwiązanie byłoby odpowiednie. Czy znany obcokrajowiec z pensją 2-3 mln euro zagwarantuje nam sukcesy, piękne granie i to, że będzie zdobywał trofea? Przyjdzie cudzoziemiec i będzie mieszał tak jak poprzednio Paulo Sousa, który na koniec "dał nogę". Sparzyłem się na nim. Ładnie mówił, ale to nie wystarczy. Trener z zachodu nie zna naszej mentalności - zaznaczył.

Były kadrowicz uważa, że ekipę Biało-czerwonych ponownie powinien prowadzić polski szkoleniowiec. I ma mocnego faworyta. Kto nim jest? - Dlatego jestem za tym, aby selekcjonerem został Polak, który będzie znał mentalność naszych piłkarzy - uzasadnił. - Wydaje mi się, że dobrym wyborem byłby Marek Papszun, trener Rakowa. Ale to długofalowe działanie. Bo nie zmieni zespołu z dnia na dzień. Nie znam go osobiście, ale słyszę bardzo dobre opinie na jego temat. Byłby zatem odpowiednim następcą w tym momencie - skomentował Jacek Bąk w niedawnej rozmowie z naszym portalem.