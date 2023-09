Jacek Krzynówek: To jest jedyny minus Marka Papszuna. Może mieć wpływ na decyzję Kuleszy

Jacek Krzynówek rozegrał aż 96 meczów w reprezentacji Polski, w których strzelił 15 goli. Jako wybitny reprezentant Polski z całą pewnością na pełne prawo wypowiadać się na temat problemów w reprezentacji Polski. Krzynówek czeka na oficjalne zaprezentowanie nowego selekcjonera. Specjalnie dla "Super Expressu" charakteryzuje, jaka osoba byłaby najlepsza na to stanowisko.

- Powinna to być osoba, która nie boi się podejmować trudnych decyzji. Trzeba pamiętać, że selekcjoner również musi być jest dobrym psychologiem, rola selekcjonera wymaga innego podejścia niż trenera klubowego. Z Michałem Probierzem spotkaliśmy się na boisku, a z trenerem Urbanem – w reprezentacji Polski, kiedy był asystentem Leo Beenhakkera. Trzeci kandydat to Marek Papszun. Jedyny minus przy jego osobie Papszuna, to że z reprezentacją nigdy nie pracował. To broń Boże nie ujma, a brak doświadczenia. Papszun potrzebował czasu w Rakowie, to go nie przekreśla, ale będzie miało mały wpływ na decyzję - mówi "Super Expressowi" Krzynówek.

Grzegorz Lato zapytany o nowego selekcjonera. W odpowiedzi przywalił Beenhakkerowi, złe wspomnienia

Jan Tomaszewski ostro o Lewandowskim! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.