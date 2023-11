Jakub Kiwior nie traci nadziei. Zwraca uwagę na to, co trzeba poprawić w grze kadry przed barażami

Lewandowski przemawiał, ale i to nie pomogło. Poznaliśmy kulisy tego, co działo się w przerwie meczu z Czechami

Nie zorganizowali się szybko

Jakub Kiwior zagrał w pierwszym składzie w meczu z Czechami (1:1) w ostatnim meczu fazy grupowej el. EURO 2024. Jednak nasza obrona nie ustrzegła się błędów. Na początku drugiej połowy nasi obrońcy zagapili się i Tomas Soucek pokonał Wojciecha Szczęsnego. - Było widać, że nie zorganizowaliśmy się szybko - powiedział Jakub Kiwior po spotkaniu z Czechami w Warszawie. - Nikt nie stanął przed piłką. Może to był błąd, że pozwoliliśmy szybko rozegrać Czechom. Potem była chyba przedłużona piłka na dłuższy słupek. Rywal dostał centralnie pod nogę i straciliśmy bramkę - opisał sytuację ze stratą gola.

Walczyli do samego końca

Obrońca Arsenalu był zawiedziony wynikiem oraz tym, że nie zdołamy wywalczyć bezpośredniego awansu do finałów z grupy. Dostrzegł pozytywy w występie "Biało-czerwonych". - Jeśli miałbym oceniać grę, to po takich ciężkich meczach, jakie mieliśmy wcześniej, to gra już jakoś wyglądała - stwierdził. - Szkoda, że nie udało się nam wygrać. Było chyba widać, że walczyliśmy do samego końca. Każdy chciał, każdy dawał z siebie wszystko. Szkoda, że nie udało się nam utrzymać jednobramkowego prowadzenia, a w końcówce nie potrafiliśmy trafić do bramki - przypomniał.

Popracują nad minusami

Polska zajmuje trzecie miejsce w grupie. Nasza kadra zapewniła sobie za to promocję do baraży, które zostaną rozegrane w marcu - Zdajemy sobie sprawę z tego, że będą one ciężkie - zwrócił uwagę Kiwior. - Ale na pewno damy z siebie wszystko. Będziemy chcieli coś z meczu z Czechami "włożyć" do następnych. Te dobre rzeczy. Popracujemy nad "minusami", omówimy je sobie na spokojnie. Będziemy pełni nadziei, że w następnym meczu będą pozytywne rzeczy - podsumował obrońca reprezentacji Polski.

