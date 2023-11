Kolejna gwiazda wypada z kadry! Piętrzą się problemy w reprezentacji Polski

Nie zagrał z Czechami

Gdy trener Michał Probierz podał skład na mecz z Czechami w eliminacjach EURO 2024, to okazało się, że nie ma w nim Piotra Zielińskiego. Wywołało to zdziwienie, ale szybko wyszło, co było powodem jego absencji. Piłkarz zmagał się z przeziębieniem. W sobotni wieczór PZPN wydał komunikat, w którym doktor Jacek Jaroszewski wyjaśnił, co ze zdrowiem trzech kadrowiczów, w tym właśnie i asa Napoli. - Piotr w nocy poprzedzającej mecz z Czechami zmagał się z infekcją górnych dróg oddechowych. Z tego powodu nie był w stanie wystąpić w tym spotkaniu. Zostaje z nami na zgrupowaniu i aktualnie przechodzi leczenie - tłumaczył doktor Jaroszewski.

Robert Lewandowski o szansach Polski w barażach. To musi się zmienić w grze reprezentacji Polski

Przegrał z anginą

Mimo optymizmu okazało się, że Zieliński nie da rady wykurować się na mecz z Łotwą. Dlatego nie było sensy, aby dalej przebywał na zgrupowaniu kadry. - Zieliński z powodu choroby opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski - czytamy na portalu Łączy nas piłka. - Lekarz zdiagnozował u zawodnika anginę. Pomimo niezwłocznego podjęcia leczenia piłkarza nie poprawił się na tyle, aby mógł brać udział w treningach i wtorkowym meczu. W związku zawodnik wrócił do klubu - napisano w komunikacie.

Jakub Piotrowski z premierowym golem w kadrze. Mówi o złości, o tym, co poszło nie tak z Czechami

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej