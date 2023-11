Wiemy, co ze zdrowiem gwiazd reprezentacji Polski. Karol Świderski zakręci z Łotwą?

Zieliński będzie leczony

Zaskoczeniem było to, że Piotr Zieliński nie znalazł się w pierwszym składzie na mecz z Czechami, który był dla polskiej kadry ostatnim w fazie grupowej eliminacji EURO 2024. - Piotr w nocy poprzedzającej mecz z Czechami zmagał się z infekcją górnych dróg oddechowych. Z tego powodu nie był w stanie wystąpić w tym spotkaniu. Zostaje z nami na zgrupowaniu i aktualnie przechodzi leczenie - poinformował Jacek Jaroszewski, doktor kadry w specjalnym komunikacie wydanym przez związek.

Robert Lewandowski o szansach Polski w barażach. To musi się zmienić w grze reprezentacji Polski

Świderski przeszedł kompleksowe badania

Karol Świderski z Czechami zagrał tylko w pierwszej połowie. W przerwie poczuł się źle i został zmieniony. Od razu trafił do szpitala. Na szczęście w jego przypadku nie dzieje się nic groźnego. - Karol w przerwie spotkania z Czechami źle się poczuł, co uniemożliwiło jego dalszą grę. Przeszedł już kompleksowe badania, które potwierdziły, że wszystko jest w porządku. W sobotę zapadła decyzja, że może wrócić do pełnego treningu i normalnie przygotowywać się do spotkania z Łotwą - wyjawił doktor Jaroszewski.

Jakub Piotrowski z premierowym golem w kadrze. Mówi o złości, o tym, co poszło nie tak z Czechami

Bochniewicz wraca do Holandii

Paweł Bochniewicz zagrał przeciwko Czechom. Jednak w drugiej połowie został zmieniony. Okazało się, że uraz wyklucza go z występu z Łotwą. - Paweł ucierpiał w wyniku jednego ze starć w trakcie spotkania z Czechami. Ma objawy rwy kulszowej i przechodzi terapię, która ma mu pozwolić jak najszybciej wrócić do treningów. Leczenie będzie kontynuował w klubie - zapowiedział doktor Jaroszewski.

To będzie ŁOTWA robota? Statystyki dokonań reprezentacji Polski nie kłamią

Z kolei obrońca Patryk Peda i pomocnik Mateusz Łęgowski wspomogą kadrę młodzieżową, która będzie rywalizowała z Niemcami.

Michał Probierz o remisie z Czechami. Selekcjoner zwrócił uwagę na ten ważny detal, padły słowa o mądrości

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania