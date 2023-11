i Autor: Cyfra Sport Reprezentacja Polski

Tak wygląda bilans kadry

To będzie ŁOTWA robota? Statystyki dokonań reprezentacji Polski nie kłamią

Przed reprezentacją Polski ostatnie spotkanie w tym roku. 21 listopada na Stadionie Narodowym naszym rywalem będzie Łotwa. To będzie możliwość sprawdzenie stanu posiadania. W jakim stylu wybrańcy trenera Michała Probierza pożegnają kończący się rok? Czy będzie powód do radości, czy kolejny do wstydu?