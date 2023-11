Były kadrowicz dopomina się tego piłkarza w kadrze. "Nie możemy sobie pozwolić..."

To polscy piłkarze myślą o Michale Probierzu. Kamil Grosicki się wygadał. Na to zwrócili uwagę

Były bramkarz Arkadiusz Onyszko uważa, że Kamil Grabara zasługuje na miejsce w reprezentacji Polski. Za młodym golkiperem przemawia to, że z zespołem Kopenhagi ma możliwość występów w Lidze Mistrzów. W tym sezonie w grupie mistrz Danii rywalizuje z Bayernem Monachium, Galatasaray Stambuł i Manchesterem United. Nasz rodak jest numerem 1 w swojej drużynie.

- Nie rozumiem jednego: dlaczego w kadrze nie ma bramkarza, który regularnie gra w Lidze Mistrzów i zbiera za te występy świetne noty? - powiedział Arkadiusz Onyszko w rozmowie z "Super Expressem". - Zastanawiam się, czy możemy sobie pozwolić na taką stratę. Cały czas za to rozmawiamy o charakterze Grabary, na miłość boską! To jest atut: obrońcy są pewniejsi, gdy wiedzą, że stoi za nimi gość, który wie co robi. On daje pewność całej drużynie. Kamil powinien być w kadrze, nie mam żadnych wątpliwości. Kiedyś David Nielsen, trener Aarhus dziwił się, jak to możliwe, że taki bramkarz nie gra w polskiej kadrze - przypomniał były bramkarz w rozmowie z "Super Expressem".

