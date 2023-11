Kamil Grabara z kolejną misją w Lidze Mistrzów. Znów będą mówić o "ścianie cudów"?

Fenomenalny występ na Old Trafford

Kopenhaga po raz drugi z rzędu występuje w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po trzech kolejkach zajmuje w grupie ostatnie miejsce, mając w dorobku punkt. - Kamil rozegrał fenomenalny mecz w Anglii, był jednym z bohaterów - mówi Arkadiusz Onyszko, który przed laty występował w duńskich klubach. - Miał interwencje klasy światowej. To dzięki niemu Kopenhaga była w grze. Szkoda, że nie wywiozła punktu z Manchesteru, a była ku temu okazja. Na koniec Duńczycy nie wykorzystali rzutu karnego - przypomina.

Znów będzie miał okazję się wykazać

Były kadrowicz uważa, że w rewanżu Kopenhaga pokusi się o niespodziankę. - Pierwszy mecz pokazał, że mistrz Danii wcale nie stoi na straconej pozycji - ocenia Onyszko. - Teraz grają siebie i jak ich znam, to będą chcieli wygrać. To mi się właśnie u Duńczyków podoba. Bez względu na to, czy grają z Realem czy Manchesterem, to nie czują respektu. Na tle gigantów chcą wypaść jak najlepiej. Kopenhaga jest dla mnie faworytem meczu. Stawiam na jej zwycięstwo. To będzie dobry mecz dla kibiców, a Kamil będzie miał znów okazję się wykazać. Nie sądzę, żeby na własnym stadionie Kopenhaga myślała tylko o zabezpieczeniu tyłów, o murowaniu własnej bramki - analizuje.

Jest najlepszy w lidze duńskiej

Grabara ma w Danii wyrobioną markę. Jest uznawany na najlepszego bramkarza w lidze. - W Danii go kochają, ale trudno się dziwić po takich występach - tłumaczy były bramkarz reprezentacji. - Niektórzy ze względu na tę jego pewność porównują go nawet do mojej osoby. Jestem dumny z tego, że tak dobrze sobie radzi, że ludzie go tak lubią i szanują. To bezapelacyjnie najlepszy bramkarz w lidze. A to nie jest łatwo, gdy grasz w tak topowym klubie. Poza tym Duńczycy zawsze w pierwszej kolejności patrzą na swoich zawodników. Ale Grabara jest lepszy od nich - przekonuje.

Jego interwencje są oszczędne

Onyszko dostrzega postępy, które w ostatnim czasie poczynił golkiper Kopenhagi. - Cenię w nim charakter, jest pewny siebie - wylicza. - Gdy patrzę na jego grę, to widzę spokojnego bramkarza. Interwencje w jego wykonaniu są oszczędne. Bardzo dobrze się ustawia i czyta grę. Na linii zawsze był bardzo dobry. Może za często zagrywa długie piłki, ale zapewne to jest taki wymóg trenera. Kopenhaga nie rozgrywa piłki od bramki, lecz stara się od razu uruchomić napastników. Mam wrażenie, że Kamil nieco tego elementu nadużywa. Ale to specyfika ligi duńskiej - dodaje.

Powinien być w polskiej kadrze

Bramkarza Kopenhagi zabrakło na poprzednim zgrupowaniu reprezentacji Polski. - Nie rozumiem jednego: dlaczego w kadrze nie ma bramkarza, który regularnie występuje w Lidze Mistrzów i zbiera za te występy świetne noty? - dopytuje. - Zastanawiam się, czy możemy sobie pozwolić na taką stratę. Cały czas za to rozmawiamy o charakterze Grabary, na miłość boską! To jest atut: obrońcy są pewniejsi, gdy wiedzą, że stoi za nimi gość, który wie co robi. On daje pewność całej drużynie. Kamil powinien być w kadrze, nie mam żadnych wątpliwości. Kiedyś David Nielsen, trener Aarhus dziwił się, jak to możliwe, że taki bramkarz nie gra w polskiej kadrze - kończy Onyszko.

