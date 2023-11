Artur Jędrzejczyk o przerwaniu fatalnej serii Legii. Tak widział wygraną z Radomiakiem

To on tak walczył o obrońcę

Patryk Klimala o czekających go wyzwaniach w Śląsku. Nowy nabytek o kulisach transferu do lidera ekstraklasy

Więcej oczekuje od siebie i drużyny

Wygraną Legii zapewnił Josue, który w pierwszej połowie wykorzystał rzut karny. Warszawski zespół musiał mocno zapracować, aby wywieźć z Radomia trzy punkty. - Potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa - powiedział Artur Jędrzejczyk w rozmowie z Canal+ Sport. - Wymęczone, wybiegane, choć oczekuję trochę więcej od siebie i drużyny. Powinniśmy zagrać trochę bardziej ofensywie, a nie tak bardzo cofać się do tyłu. Ale takiego zwycięstwa potrzebowaliśmy. To jest ważne, bo zagraliśmy na zero i tak czasem też trzeba - analizował.

Patryk Klimala o czekających go wyzwaniach w Śląsku. Nowy nabytek o kulisach transferu do lidera ekstraklasy

Trzeba wrócić do tego, co było wcześniej

Jędrzejczyk wrócił do poprzednich meczów Legii, w których warszawski zespół dominował nad rywalami. - Wcześniej mieliśmy po 70 procent posiadania piłki, a przegrywaliśmy i dostawaliśmy po trzy bramki - przypomniał Jędrzejczyk. - Teraz się cofnęliśmy, mieliśmy tę jedną sytuację, którą wykorzystaliśmy i mamy trzy punkty. to jest dla nas najważniejsze. Wiadomo, że będziemy pracować nadal nad tym, aby wrócić do tego, co było wcześniej - zaznaczył doświadczony piłkarz przed kamerą Canal+ Sport.

Rafał Augustyniak szczery do bólu. Gwiazdor Legii Warszawa o występie z Radomiakiem, jasna odpowiedź

Sonda Czy Legia Warszawa wróci na tron mistrza Polski? Tak, w tym roku Tak, ale dopiero w kolejnych latach Nie, będzie czekać na to lata

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej