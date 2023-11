Rafał Augustyniak szczery do bólu. Gwiazdor Legii Warszawa o występie z Radomiakiem, jasna odpowiedź

Siedem punktów straty do lidera

Legia wygrała z Radomiakiem i to było dla niej najważniejsze. Szczególnie, że rywale z czołówki w tej kolejce także nie tracili punktów. Warszawski zespół zajmuje w lidze szóste miejsce. Do prowadzącego Śląska traci siedem punktów, ale w zapasie ma do rozegrania zaległy mecz z Cracovią. Bramkę dla Legii w Radomiu zdobył w pierwszej połowie kapitan Josue. Portugalczyk wykorzystał rzut karny podyktował za faul na Pawle Wszołku.

Wielkie zmiany w życiu gwiazdy Rakowa Częstochowa! Partnerka Ivi Lopeza wszystko ujawniła

Ma nadzieję, że wracają na zwycięską ścieżkę

Dobrą wiadomością dla Legii jest także to, że po w drugim kolejnym meczu nie straciła gola. W tygodniu pokonała GKS Tychy 3:0 w Pucharze Polski. - Po serii czterech porażek wyszliśmy do tego meczu z nastawieniem, żeby go po prostu wygrać - powiedział Rafał Augustyniak w rozmowie w Canal+ Sport. - Powiem brzydko: przepchnęliśmy to 1:0. Mam nadzieję, że wracamy na zwycięską ścieżkę. Na pewno Pedro Henrique to dobry napastnik, który świetnie gra głową. Kilka goli już strzelił. Ale nas cieszy przede wszystkim to zero z tyłu. Pod koniec meczu tak naprawdę to graliśmy przeciwko trzem napastnikom, bo nawet Rossi poszedł do ataku. Zero z tyłu, trzy punkty, to jest po co, tutaj przyjechaliśmy - przyznał szczerze obrońca Legii przed kamerą Canal+ Sport.

Jacek Magiera o bohaterze Śląska Wrocław. Mówi o metamorfozie, wejściu na wyższy poziom

🗣️Rafał Augustyniak: „Przepchnęliśmy to 1:0 i mam nadzieję, że wracamy na zwycięską ścieżkę”.📺 Liga+Extra trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsvso4 pic.twitter.com/kNcaWVgLP9— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2023

Sonda Czy Legia Warszawa zdobędzie Puchar Polski w sezonie 2022/23? Tak, w tej edycji się zmobilizuje Nie, odpadnie w kolejnej rundzie Trudno powiedzieć

Futbologia 2023.10.20 - Sami Sobie Taki Los Zgotowali! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.