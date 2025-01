Jakub Moder musi budować pozycję w Feyenoordzie Rotterdam

W tym momencie najważniejsze dla Modera jest to, że wrócił do gry, bo ostatnio miał z tym ogromny problem w Angli. Czy jednak polski pomocnik pasuje w ogóle do holenderskiego klubu? Czy to dla niego ostatnia deska ratunku? - Decyzja o transferze do Feyenoordu jest trafna - powiedział Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z Super Expressem. - Jak się to przemyśli, to taki zespół jest o wiele lepszy niż przejście do Championship, czy do League One. W niższych ligach futbol jest bardziej toporny, bezpośredni. W Holandii można pograć w piłkę, wykreować akcję. Moder lubi taki styl i to dla niego szansa. Najważniejsze wskazówki dla niego to, że ma ciężko pracować, być pokornym i budować pozycję w Feyenoordzie. Byli tutaj przed nim Polacy, więc przetarli mu szlak. Trzymam za niego kciuki. Niech się dobrze prezentuje - podkreślił.

Jakub Moder ma być wzmocnieniem w holenderskim gigancie

Były bramkarz uważa, że Moder postąpił słusznie decydując się na transfer do Feyenoordu. - Jeśli Moder będzie się dobrze spisywał, będzie ciężko pracował, to trener na pewno da mu szansę - przekonywał Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Każdy wykorzystuje najlepszych zawodników, aby osiągać sukcesy. Kuba został sprowadzony po to, żeby być wzmocnieniem. Wszyscy na niego liczą, na jego duży potencjał. Czasami trzeba zrobić ten jeden krok do tyłu, żeby później zrobić dwa do przodu - wyznał były reprezentant Polski.

