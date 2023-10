Jan Bednarek kozłem ofiarnym kadry? Selekcjoner zabrał głos w temacie doświadczonego obrońcy

Nie jest skreślony

Bednarek debiutował w reprezentacji Polski przed sześcioma laty. Jego dorobek to 52 mecze, w których strzelił gola. Był na MŚ 2018 i 2022 oraz na EURO 2020. Na razie nie powiększy bilansu w kadrze. Zabrakło dla niego miejsca w drużynie narodowej na październikowe spotkania. Czy trener Michał Probierz skreślił defensora "Świętych"? - Każdy selekcjoner ma prawo do wyboru zawodników - stwierdził Michał Probierz podczas konferencji prasowej. - Postawiliśmy na grupę ludzi, których powołaliśmy. Rozmawiałem z nim. Szanuję każdego zawodnika. Dlatego nie jest powiedziane, że on jest skreślony. I na pewno nie jest tak, jak często czytam, że jest kozłem ofiarnym. Nie jest nim. Na dziś po prostu postawiliśmy na taką grupę ludzi, która zdobędzie sześć punktów w następnych spotkaniach. Wierzę w to. Trzeba pamiętać, że zawodników, których obserwujemy jest o wiele więcej. Nie zadowolimy wszystkich. Chcemy powołać tych, którzy mają prowadzić nas do zwycięstw - uzasadnił swój wybór selekcjoner.

