To tym Patryk Peda zachwycił trenera kadry. Będzie debiut w reprezentacji Polski?

Do Włoch Peda wyjechał przed czterema laty. Po obiecującego gracza Legii sięgnął SPAL. W ciągu dwóch lat młodzieżowiec rozegrał w Serie B 34 mecze, strzelił gola. Ostatni sezon był dla klubu fatalny, bo spadł do trzeciej ligi. Co zaważyło o jego nominacji do reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawia? - U nas jest tak: stawiajmy na młodych, którzy grali w U-21 - powiedział Michał Probierz podczas konferencji prasowej. - Grał tam regularnie, wszystkie mecze. Byłem bardzo zadowolony z jego formy, zachowania i cech, które posiada. W tych wszystkich meczach u mnie prezentował się dobrze. Był zawodnikiem, który potrafił wnieść bardzo dużo do całego bloku defensywnego. Jest zawodnikiem kreatywnym, który potrafi też wprowadzić piłkę. Przy okazji jest agresywny i jak na swój wiek doświadczony - komplementował debiutanta.

Dlatego Probierz po niego sięgnął

Wprawdzie Peda został kupiony przez Palermo, ale obecną edycję spędzi jeszcze w SPAL. - Czasami bywa tak, że losy życiowe powodują, że jeden czy drugi klub nie chce gdzieś puścić zawodnika - tłumaczył Probierz. - Miał już odejść wcześniej, ale taki jest los piłkarza. Bywa, że powołuje się z niższej ligi. Ale to jest zawodnik, który był reprezentantem kraju przez długi okres. Dlatego też zdecydowałem się na jego powołanie - zaznaczył selekcjoner kadry.

